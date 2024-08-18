حميه: المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة

أكد وزير الاشغال والنقل العام في حكومة تصريف الاعمال علي حميه عبر حسابه على إكس، أن "المطار مضاء وشغّال من خلال مولداته الخاصة".



ولفت حميه إلى أن " وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وعدا بأن الليلة ستعود التغذية إليه بالتيار الكهربائي من قبل الموسسة".



وشدد وزير الاشغال على أن " تغذية المطار عن طريق المولدات هي استثناء لا يمكن البقاء عليها، كونها ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها".



ولفت إلى أن "شركة الخطوط الجوية الفرنسية استأنفت رحلاتها إليه، وسيبقى هذا المرفق ينبض بالحياة دوماً".