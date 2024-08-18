بعد ان ربط كلبًا بسيارته وسحله لمسافة 500 متر...قوى الأمن توقفه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر سيّارة نوع مرسيدس لون أبيض، تسحل كلباً بعد ربطه بحبل، وذلك في بلدة الرّوضة – البقاع.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة زحلة القضائيّة، تبيّن أن الفاعل يدعى: - م. ش. خ. (من مواليد عام ١٩٦٩، سوري الجنسية).

تمّ إحضاره إلى مركز المفرزة المذكورة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

بالتّحقيق معه، اعترف بإقدامه على ربط الكلب وسحله لمسافة ٥٠٠ متر، عازياً السّبب إلى تهجّمه على أولاده وإخافتهم.

حُجِزَت السّيّارة وأوقف (م. ش. خ.)، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.