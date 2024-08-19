رشقات بالأسلحة الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة وجبلي اللبونة والعلام فجرًا

أطلق الجيش الإسرائيلي فجرًا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام.



وكثف الطيران الاستطلاعي والمسير من تحليقه طيلة الليل الماضي وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولًا الى نهر الليطاني.



كما اطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.