الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف مروّج مخدرات ينشط في محلّتَي طريق المطار واوتوستراد السيد هادي

أمن وقضاء
2024-08-19 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف مروّج مخدرات ينشط في محلّتَي طريق المطار واوتوستراد السيد هادي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف مروّج مخدرات ينشط في محلّتَي طريق المطار واوتوستراد السيد هادي

توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلَّتّي طريق المطار وأوتوستراد السيد هادي.

وعلى أثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديده ويدعى:
- م. أ. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج المخدِّرات ومطلوب بجرم مخدرات.

بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٤ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من مداهمة منزله في محلة السان تيريز ومن توقيفه بداخله. وبتفتيشه والمنزل، تم ضبط ما يلي: 

- دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود دون لوحات (تبيّن أنها مسروقة)
-10 حبوب ترامادول
- مظروفًا بداخله مادة حشيشة الكيف
- طبّتَين بلاستيكيّتَين بداخلها آثار مخدرات
-2 غليون يُستَخدمان في تعاطي المخدرات
-3 مظاريف فارغة، علبتَي دفتر ورق لف
- هاتف خلوي، مبلغ مالي، شريحة خط، ومحفظة جلدية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتعاطي وترويج المخدِّرات على متن الدراجة المضبوطة في محلَّتَي طريق المطار وأوتوستراد السيد هادي، وأنه يستلم المخدِّرات المعدّة للترويج من شخص مقيم داخل مخيم صبرا.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

مروّج

مخدرات

محلّتَي

المطار

واوتوستراد

السيد

LBCI التالي
تدابير سير لمدة شهرين على الأوتوستراد الممتد من مستديرة كفررمان حتى جسر الزهراني
رشقات بالأسلحة الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة وجبلي اللبونة والعلام فجرًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-07-11

توقيف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-12

قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-12

توقيف مروّج مخدرات في الشويفات ومحيطها

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-09

بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:42

تدابير سير لمدة شهرين على الأوتوستراد الممتد من مستديرة كفررمان حتى جسر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
00:14

رشقات بالأسلحة الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة وجبلي اللبونة والعلام فجرًا

LBCI
أمن وقضاء
15:09

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12

ثورة في علاج السكري: "الأنسولين الذكي" قد يغير حياة المرضى وهذه التفاصيل

LBCI
عالم الطبخ
11:00

إلى محبي سمك الأجاج... تعلّموا طريقة تحضير هذا الطبق المميز مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-28

بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ... هل تعافت الأميرة آن من حالتها الصحية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

بلينكن يستكمل لقاءاته في اسرائيل... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:55

بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:24

عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا

LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إدمان عالمي على الفحم الملوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساحر النساء الفرنسي آلان دولون بطل لا يموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال الخليج نحو الاستثمارات بقواعد جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتوسع وكذلك أنابيب الغاز بين موسكو وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:30

الجزائر: سيتمّ تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
أمن وقضاء
15:09

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:30

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
أخبار دولية
00:50

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:24

عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا

LBCI
موضة وجمال
12:25

بطريقة مميزة وملفتة... هكذا احتفلت بقرزلا بتتويج ندى كوسا ملكة على عرش الجمال (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More