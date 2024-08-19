توقيف مروّج مخدرات ينشط في محلّتَي طريق المطار واوتوستراد السيد هادي

توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلَّتّي طريق المطار وأوتوستراد السيد هادي.وعلى أثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديده ويدعى:- م. أ. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج المخدِّرات ومطلوب بجرم مخدرات.بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٤ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من مداهمة منزله في محلة السان تيريز ومن توقيفه بداخله. وبتفتيشه والمنزل، تم ضبط ما يلي:- دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود دون لوحات (تبيّن أنها مسروقة)-10 حبوب ترامادول- مظروفًا بداخله مادة حشيشة الكيف- طبّتَين بلاستيكيّتَين بداخلها آثار مخدرات-2 غليون يُستَخدمان في تعاطي المخدرات-3 مظاريف فارغة، علبتَي دفتر ورق لف- هاتف خلوي، مبلغ مالي، شريحة خط، ومحفظة جلدية.وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتعاطي وترويج المخدِّرات على متن الدراجة المضبوطة في محلَّتَي طريق المطار وأوتوستراد السيد هادي، وأنه يستلم المخدِّرات المعدّة للترويج من شخص مقيم داخل مخيم صبرا.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.