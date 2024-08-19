بعثة لبنان وجّهت شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران المعادي جدار الصوت فوق بيوت والمناطق

وجّهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك ،شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت، يناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.



ودان لبنان في متن الشكوى هذه الخروق" التي تشكل إنتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١(٢٠٠٦)، إضافة الى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".