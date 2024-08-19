شهيد جراء غارة اسرائيلية على سيارة في بلدة ديرقانون - رأس العين

سقط شهيد وعدد من الإصابات، بحسب المعلومات الاولية، جراء استهداف مسيرة معادية لسيارة عند مفرق بلدة ديرقانون - رأس العين.