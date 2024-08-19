رئيس الحكومة طلب من رئيس هيئة التفتيش المركزي اجراء تحقيق فوري الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي

طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كتاب، الى رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، اجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلي لليتار الكهربائي مع جميع الاشخاص المعنيين في هذه المسألة من دون استثناء والافادة وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات القانونية يناء على نتيجة هذه التحقيقات.