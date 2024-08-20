إنقاذ مواطن علق في حجرة مصعد في مركز تجاري في جبيل

اقدم عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي على إنقاذ مواطن علق في حجرة مصعد في احد المراكز التجارية في جبيل بسبب انقطاع التيار الكهربائي والتقنين في المولدات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.