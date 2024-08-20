القاصر علي فرحات غادر منزل ذويه ولم يعُد...

قوى الأمن تُعمّم صورة مفقود...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود القاصر: علي أحمد فرحات (من مواليد عام 2009، لبناني) الذي غادر بتاريخ 15-8-2024 منزل ذويه، الكائن في بلدة عنقون / مغدوشة إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.