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الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
أمن وقضاء
2024-08-20 | 11:49
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الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
علمت الـLBCI أن مدعي عام التمييز جمال الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة التي شهدها لبنان في الأيام القليلة الماضية.
وأتى تحرك القاضي الحجار بناء على إحالة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وهي الإحالة ذاتها التي ذهبت إلى التفتيش المركزي وشملت رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وفي المعلومات ايضا أن حايك يعد ملفا يتضمن مئات الصفحات عما قام به مع مجلس الإدارة من أجل تفادي الأزمة التي حصلت ويتضمن كتبا موجهة إلى الرئيس ميقاتي ووزارة الطاقة تؤكد أن الأزمة التي حصلت لم تكن نتاج الأيام القليلة الماضية بل نتيجة تراكمات لم تعالج حكوميا منذ ما يصل إلى ٤ أشهر.
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