مركز طوارىء الصحة: شهيدان في حصيلة أولية للغارتين على الضهيرة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "الغارتين الإسرائيليتين المعاديتين على بلدة الضهيرة أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين".