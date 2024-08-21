شهيد و20 جريحا بينهم اطفال في غارات على قضاء بعلبك ليلا

نفذ الطيران الاسرائيلي منتصف الليل الفائت ثلاث غارات، استهدفت محلة مزرعة الضليل عند أطراف بلدة بوداي، والمنطقة السهلية بين سرعين التحتا والسفري، والثالثة على منطقة مأهولة بالسكان في بلدة النبي شيت، ما أدى إلى استشهاد الشاب علي الموسوي، وإصابة 20 مواطنا بجروح، حالة أحدهم حرجة.



ومن بين المصابين 8 أطفال، ستة منهم تتراوح أعمارهم ما بين السنتين والعشر سنوات، وقد توزع الجرحى بين مستشفى رياق ودار الأمل الجامعي لتلقي العلاج.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في سهل البقاع الليلة الماضية.