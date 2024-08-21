الجيش: تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون - الشمال

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 22 /8 /2024 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00 بإجراء تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة.