مركب هجرة غير شرعي يصل الى طرابلس

وصل مركب هجرة غير شرعي إلى شاطئ الميناء في طرابلس وعلى متنه أشخاص من الجنسية السورية، وكان انطلق من طرطوس متجهاً الى قبرص ليدخل المياه اللبنانية بعد رفض قبرص استقباله.ويعمل الجيش اللبناني على توقيف عدد من الاشخاص.