توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدِّرات في بلدة زبدين

تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدِّرات في بلدة زبدين، والذي تبيّن أنه ينشط بترويج المخدِّرات في النبطية وهو المدعو: م. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني).



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في بلدة زبدين. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وكمية من مادة الكريستال.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص.