استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)

استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة رباعية الدفع في محلة الفيلات - صيدا بالقرب من جامع الإمام علي، ما أدى الى سقوط شهيد.



وقد أفادت 3 مصادر لبنانية وفلسطينية الـLBCI، بأن المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق قائد كتائب شهداء الأقصى منير المقدح.

وقد أكد منير المقدح لـ"الميادين" أن المستهدف هو شقيقه. وقال: "الاغتيالات تزيدنا قوة وهذه الشهادة وسام شرف والمقاومة لا تزال صلبة على الأرض". وكشف أن خليل المقدح هو عميد في حركة فتح ويعمل في الجناح العسكري في كتائب شهداء الأقصى.