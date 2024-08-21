الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…

الجيش: تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون - الشمال

الجيش: تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون - الشمال

شهيد و20 جريحا بينهم اطفال في غارات على قضاء بعلبك ليلا