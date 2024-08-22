غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بعد منتصف الليل، على أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب. وقصفت المدفعية الاسرائيلية الثقيلة بعشرات القذائف أطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، فيما أطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.



كما استهدفت غارة إسرائيلية وادي العزية على أطراف بلدة زبقين، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة شيحين في قضاء صور.



كذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل، على كوثرية السياد لجهة بلدة تفاحتا، ولم يسجل وقوع إصابات.



إشارة إلى أن الطيران الاستطلاعي المعادي استمر بالتحليق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط طوال الليل وحتى الصباح.