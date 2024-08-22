قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

عُثِرَ بتاريخ 19-8-2024، على جثّة المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1999، لبناني) مصابة بطلقٍ ناري، في بلدة وادي أم علي البقاعيّة.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جرى الاشتباه بوالد المغدور، الذي توارى عن الأنظار بعد حصول الجريمة، وهو يُدعى: م. م. (من مواليد عام 1978، لبناني).وبتاريخ 20-8-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه أطلق النّار على ابنه، من بندقيّة "بومب أكشن"، نتيجة مشاجرة حصلت بينهما، على خلفيّة قيام الابن بأعمال مخالفة للقانون، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.