الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

أمن وقضاء
2024-08-22 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

عُثِرَ بتاريخ 19-8-2024، على جثّة المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1999، لبناني) مصابة بطلقٍ ناري، في بلدة وادي أم علي البقاعيّة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جرى الاشتباه بوالد المغدور، الذي توارى عن الأنظار بعد حصول الجريمة، وهو يُدعى: م. م. (من مواليد عام 1978، لبناني).

وبتاريخ 20-8-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه أطلق النّار على ابنه، من بندقيّة "بومب أكشن"، نتيجة مشاجرة حصلت بينهما، على خلفيّة قيام الابن بأعمال مخالفة للقانون، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

قتل

وادي أم علي

شعبة المعلومات

توقيف

صيدا

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-16

توقيف مروج مخدرات وضبط كمية كبيرة منها في عملية نوعية لشعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
2024-06-14

توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش

LBCI
أخبار دولية
00:00

السجن 50 عاما في المكسيك لقتلة 122 راكب حافلة

LBCI
أخبار دولية
23:56

مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع للأدوية في الهند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

LBCI
أمن وقضاء
13:55

إصابة عدد من الأشخاص في حادث سير على أوتوستراد صيدا - الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
13:42

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-14

مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية الدورة الاستثنائية للعام 2024

LBCI
منوعات
16:13

استخراج ثعبان بحر من جسم رجل... لن تصدقوا ما وجده الأطباء أيضاً!(صور)

LBCI
أخبار دولية
13:31

عن الحرب على الجبهة مع لبنان... هذه الأجواء من الداخل الإسرائيلي

LBCI
اقتصاد
03:43

وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

انتقالات بارزة في كرة القدم الأوروبية واعتزال مفاجئ لاحد اكبر حراس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الانتخابات الرئاسية الاميركية.. آل اوباما يسرقان الاضواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لبنان ينزلق نحو اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مبادرة لـOMT تنهي معاناة الأطباء مع المعاملات الإدارية

LBCI
أخبار دولية
13:45

منصة X لم تحذف باسم يوسف... إليكم ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
13:42

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…

LBCI
أخبار دولية
13:40

فشل غير معلن لمحاولة واشنطن التاسعة وقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:38

تصريح لنتنياهو يقطع الشك باليقين ويوضح موقفه الرافض للصفقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:53

صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
منوعات
08:13

في مشهد لا يُصدق... ظهور 7 "شموس" في سماء الصين! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

LBCI
أخبار لبنان
12:19

بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء

LBCI
منوعات
16:20

غضب واسع في هذا البلد... حكم "غير مناسب" على رجل اغتصب وقتل طفلة بأشنع الطرق

LBCI
أمن وقضاء
02:37

قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More