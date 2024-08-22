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عبر المطار... احباط تهريب 16000 حبّة كبتاغون
أمن وقضاء
2024-08-22 | 08:01
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عبر المطار... احباط تهريب 16000 حبّة كبتاغون
توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام إحدى الشّبكات بالتّحضير لعمليّة تهريب مواد مخدّرة في داخل علب مواد غذائيّة، إلى دبي، وذلك عبر مطار رفيق الحريري الدّولي - بيروت.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّل المكتب المذكور إلى تحديد مكان تسليم الطّرد في محلّة طريق المطار. وبعمليّة نوعيّة ومركّبة، تم توقيف كلٍّ من:
1-ع. ن. د. (من مواليد عام 1990، لبناني الجنسية).
2-م. ح. (من مواليد عام 1988 لبناني الجنسية).
وضُبِط َبحوزتهما كميّة من العلب المذكورة وبداخلها 3 كلغ من مادّة حبوب الكبتاغون أي حوالى ١٦,٠٠٠ حبّة، مخبّأة بطريقة احترافية.
وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين، بإشراف القضاء المختص.
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المطار...
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كبتاغون
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