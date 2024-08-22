الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...

قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان