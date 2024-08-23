حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة

توفيت عائلة بأكملها ، مكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته و3 أولاد، من آل طوق، اثر تدهور سيارتهم على طريق الأرز - بشري القديمة، منحدر مغارة قاديشا، بحسب ما علمت الـ LBCI.



وتم الاستعانة صباح اليوم بمغاوير الجيش لسحب الجثث التي نقلت الى مستشفى بشري.

وكان توجه عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من فوج المغاوير في الجيش اللبناني، وجهات أخرى الى موقع الحادث وباشروا بتنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل الى أن تمكنوا من العثور على ٥ جثث في عمق الوادي حيث كانت قد استقرت السيارة الرباعية الدفع التي كانوا بداخلها. وتبين أن الجثث التي كانت قد تناثرت في أمكنة متفرقة.