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شهداء في غارة طيرحرفا
أمن وقضاء
2024-08-23 | 04:51
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شهداء في غارة طيرحرفا
سقط شهيدان وجريح اشتهد متأثراً بجراحه في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا صباحاً بلدة طيرحرفا.
والشهيدان هما من بلدة طورا من الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، وهما اولاد العمّ. أما الشهيد الثالث هو من بلدة طير حرفا.
ولاحقاً، نعت المقاومة الاسلامية الشهداء حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان وقاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان وعقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.
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