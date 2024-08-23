شعبة المعلومات توقف مروّجَي عملة مزيّفة ينشطان في النبطية ومحيطها

توافرت معلومات عن قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة، في محلة النبطية والمناطق المجاورة.



وباشرت القطعات المختصة، في شعبة المعلومات، بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديدهما وتوقيفهما، وفق بلاغ صدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّـة.



وكشفت عن هُويّتهما وهما كل من:



ع. ر. (من مواليد عام 1999، سوريّ)

ي. ح. (من مواليد عام 1962، سوريّ)



وأوقفتهما إحدى دوريات الشعبة، بكمين محكم، في محلة أنصاريه،على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" تم ضبطها.



وضُبطت أوراق مالية من فئة /50/ دولارًا مزيّفة.



واعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج العملة المزيّفة، في محلة النبطية والمناطق المجاورة.



وأُجري المقتضى القانونيّ بحقهما.



وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.