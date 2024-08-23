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شهيدان بينهم طفل في محصلة أولية لغارة على عيتا الجبل



استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة عيتا الجبل أدت في محصلة أولية إلى استشهاد شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة .