مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيدان وثلاثة جرحى في ميس الجبل وعيترون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح.



وبالنسبة إلى الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون فقد أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص أخر بجروح، بحسب البيان.