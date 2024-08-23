الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيدان وثلاثة جرحى في ميس الجبل وعيترون
أمن وقضاء
2024-08-23 | 07:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيدان وثلاثة جرحى في ميس الجبل وعيترون
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح.
وبالنسبة إلى الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون فقد أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص أخر بجروح، بحسب البيان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة
الغارة الإسرائيلية
بلدة ميس
عيترون
التالي
تدابير سير في النبطية يوم السبت
شهيدان بينهم طفل في محصلة أولية لغارة على عيتا الجبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-07
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة عيترون أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح
آخر الأخبار
2024-08-07
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة عيترون أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح
0
آخر الأخبار
2024-08-17
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة مركبا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
2024-08-17
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة مركبا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح
0
آخر الأخبار
2024-08-16
استشهاد شخص واصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية التي طالت عيترون
آخر الأخبار
2024-08-16
استشهاد شخص واصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية التي طالت عيترون
0
آخر الأخبار
2024-08-10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالاضافة الى اصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الانساني وقد نقل الجريحان الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة
آخر الأخبار
2024-08-10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالاضافة الى اصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الانساني وقد نقل الجريحان الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:37
القاضي الحجار استمع إلى ميقاتي في السراي بشأن الإخبار المتعلق بالكهرباء
أمن وقضاء
08:37
القاضي الحجار استمع إلى ميقاتي في السراي بشأن الإخبار المتعلق بالكهرباء
0
أمن وقضاء
08:34
تدابير سير في النبطية يوم السبت
أمن وقضاء
08:34
تدابير سير في النبطية يوم السبت
0
أمن وقضاء
06:39
شهيدان بينهم طفل في محصلة أولية لغارة على عيتا الجبل
أمن وقضاء
06:39
شهيدان بينهم طفل في محصلة أولية لغارة على عيتا الجبل
0
أمن وقضاء
05:01
شعبة المعلومات توقف مروّجَي عملة مزيّفة ينشطان في النبطية ومحيطها
أمن وقضاء
05:01
شعبة المعلومات توقف مروّجَي عملة مزيّفة ينشطان في النبطية ومحيطها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
0
منوعات
2023-10-27
"الأرشيف ليس نوستالجيا"... في اليوم العالمي للتراث السمعي – البصري بيار الضاهر يؤكّد: ابتكار اللحظات المميزة مهمّتنا!
منوعات
2023-10-27
"الأرشيف ليس نوستالجيا"... في اليوم العالمي للتراث السمعي – البصري بيار الضاهر يؤكّد: ابتكار اللحظات المميزة مهمّتنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-20
مشاهد للقمر الأزرق العملاق من مختلف دول العالم
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-20
مشاهد للقمر الأزرق العملاق من مختلف دول العالم
0
فنّ
2024-08-21
نجم عالمي يثير الجدل بسبب بركة منزله الفاخر... وفيديو يوثق قفزته في الماء (فيديو)
فنّ
2024-08-21
نجم عالمي يثير الجدل بسبب بركة منزله الفاخر... وفيديو يوثق قفزته في الماء (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
الوفود المفاوضة في القاهرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:39
الوفود المفاوضة في القاهرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
0
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
0
أخبار دولية
00:11
هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
أخبار دولية
00:11
هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
0
علوم وتكنولوجيا
13:46
بعد الكلاب الروبوتية في أوكرانيا... روبوتات بشرية في الصين
علوم وتكنولوجيا
13:46
بعد الكلاب الروبوتية في أوكرانيا... روبوتات بشرية في الصين
0
أخبار دولية
13:44
الديمقراطيون يواصلون حملتهم الإنتخابية وأسرى حماس في قلبها
أخبار دولية
13:44
الديمقراطيون يواصلون حملتهم الإنتخابية وأسرى حماس في قلبها
0
أخبار دولية
13:42
بن فرحان في العراق في حراك لمنع الفوضى قي المنطقة
أخبار دولية
13:42
بن فرحان في العراق في حراك لمنع الفوضى قي المنطقة
0
أخبار دولية
13:40
إسرائيل خارج نتساريم وفيلادلفيا... شرط عبور المفاوضات
أخبار دولية
13:40
إسرائيل خارج نتساريم وفيلادلفيا... شرط عبور المفاوضات
0
أخبار دولية
13:39
إحتمالات توسع الحرب تبدو مستبعدة في إسرائيل وسط إصرار نتنياهو على الإستعداد
أخبار دولية
13:39
إحتمالات توسع الحرب تبدو مستبعدة في إسرائيل وسط إصرار نتنياهو على الإستعداد
0
أمن وقضاء
13:38
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
أمن وقضاء
13:38
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
2
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
3
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غلة نصّاب الـinstagram ٣ ملايين دولار إحتيالاً! وعدد الضحايا أكثر من مئة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
غلة نصّاب الـinstagram ٣ ملايين دولار إحتيالاً! وعدد الضحايا أكثر من مئة
5
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
6
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
7
آخر الأخبار
12:51
"المركز الوطني للجيوفيزياء": هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في البحر مقابل شاطىء الجنوب شعر بها عدد من المواطنين
آخر الأخبار
12:51
"المركز الوطني للجيوفيزياء": هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في البحر مقابل شاطىء الجنوب شعر بها عدد من المواطنين
8
صحف اليوم
00:45
"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)
صحف اليوم
00:45
"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More