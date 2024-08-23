القاضي الحجار استمع إلى ميقاتي في السراي بشأن الإخبار المتعلق بالكهرباء

بعد أن قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إخبارا الى النيابة العامة التمييزية في موضوع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مختلف المناطق اللبنانية قبل أيام، وبناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، انتقل القاضي الحجار الى السراي اليوم، واستمع الى رئيس الحكومة في موضوع الإخبار المذكور.