مركز عمليات طوارئ الصحة يعلن حصيلة مفصلة للشهداء والجرحى الذين سقطوا اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان "حصيلة مفصلة للشهداء والجرحى الذين سقطوا اليوم وحتى ساعة، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية.



وفي الحصيلة أن ثمانية أشخاص استشهدوا وثلاثة أصيبوا بجروح وفق التالي:



- استشهاد شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في الغارة على بلدة عيتا الجبل.

- استشهاد ثلاثة أشخاص في غارة العدو الإسرائيلي صباحا على بلدة طيرحرفا.

- استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل.

- استشهاد شخص وإصابة شخص أخر بجروح في الغارة على بلدة عيترون.

- استشهاد شخص في الغارة على بلدة معركة.



وبناء عليه، طلبت وزارة الصحة العامة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات من خلال اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الطوارئ التابع للوزارة حصرا، وعدم نسب أي معلومات غير صادرة عن الوزارة وذلك تحت طائلة المسؤولية في ظرف بالغ الصعوبة يشهده لبنان وأهله.