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سارقا قطع سيّارات في قبضة أمن الدولة

أمن وقضاء
2024-08-24 | 03:11
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سارقا قطع سيّارات في قبضة أمن الدولة
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سارقا قطع سيّارات في قبضة أمن الدولة

أوقفت دوريّة من أمن الدولة، اللبنانيَّين (ع. ط.) و (ي. ع.)، اللذين يسرقان قطع غيارٍ للسيّارات الفخمة المركونة في بيروت.

وصودرت المسروقات، التي يملكانها بعد دهم منزليهما.

ويُجرى التحقيق معهما، تحت إشراف القضاء المختص.

وتنفيذًا لإشارة القضاء، تطلب المديريّة العامّة لأمن الدولة من المواطنين، الذين تعرّضت سيّاراتهم أخيرًا، لسرقات مماثلة، التوجّه إلى مديريّة أمن الدولة في محلة الرملة البيضاء في بيروت، للتعرّف على القطع المسروقة وإجراء المقتضى لاسترجاعها. 
 

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