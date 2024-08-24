توقيف 3 مهربين و31 شخصاً من الجنسية السورية بجرم الدخول خلسة

اشتبهت دوريات شعبة المعلومات بسيارة نوع مرسيدس لون أبيض دون لوحات، وفانَين نوع "هيونداي" الأول لون أبيض والثاني لون فضي على متنهم عدد من الأشخاص، وذلك في مناطق كوشا ومنيارة والجديدة، حيث نفّذت دوريات الشعبة كمائن محكمة أوقفت بنتيجتها سائقي السيارة والفانَين وهم كل من:

- ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)

- ي. د. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

- أ. أ. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)



كما أوقفت برفقتهم /31/ شخصاً من الجنسية السورية، قاموا بإدخالهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وتم ضبط السيارة والفانين.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتهريب الأشخاص وإدخالهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.