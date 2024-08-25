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سلسلة غارات إسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط وتحليق مكثف في أجواء الجنوب
أمن وقضاء
2024-08-25 | 00:01
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سلسلة غارات إسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط وتحليق مكثف في أجواء الجنوب
اغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على اطراف بلدات زبقين، باتوليه ، طيرحرفا، شمع، وادي العزية والحنية، ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وبخاصة شبكتا الكهرباء والمياه.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، ويستمر في تنفيذ الغارات على عدد من الجبال والاودية في القطاعين الغربي والاوسط. وتزامن ذلك مع اطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراش المتاخمة لبلدات رامية، عيتا الشعب، والناقورة.
كما حلق الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الماضي وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري. واطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل الماضي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.
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