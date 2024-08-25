غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء مرجعيون

شن الجيش الإسرائيلي منذ الساعة الرابعة فجرًا سلسلة غارات جوية هي الأعنف منذ بداية الحرب على جنوب لبنان.



وفي قضاء مرجعيون، اغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا اطراف بلدات ديرميماس، طلوسة، بني حيان وبلدة قبريخا.



كما تعرضت بلدات قبريخا، تولين جهة وادي السلوقي، واطراف بلدة تولين وحولا وعدشيت القصير إلى قصف مدفعي ثقيل نتج عنه إصابة شخص من التابعية السورية بجروح.