الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية

أمن وقضاء
2024-08-25 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانًا جويًا واسعًا طاول ظهور قلعة الشقيف لجهة النهر، زوطر، اطراف عين قانا، كفرفيلا، اللويزة، بصليا وكفرملكي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما طاولت الغارات المعادية منطقة بئر كلاب في جبل الريحان، اطراف بلدات سجد، كفرفيلا وصربا.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

النبطية

LBCI التالي
جريحان في حصيلة لسلسلة الغارات الإسرائيلية على الجنوب
غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء مرجعيون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-19

بري مستبعدًا حصول عدوان إسرائيلي واسع على لبنان: على اسرائيل الكف عن خرق 1701

LBCI
آخر الأخبار
03:09

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: لا أرى أنّه سيكون هناك حربًا واسعة ومهما اتجهنا نحو التصعيد فسيكون ضمن نطاق معيّن

LBCI
آخر الأخبار
01:46

الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على القصير في قضاء مرجعيون

LBCI
آخر الأخبار
00:53

غانتس: نقف صفًا واحدًا ضد حزب الله وللحكومة والجيش كامل الدعم الواسع والمطلق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:38

سقوط مسيرة إسرائيلية في عين تنتا العكارية

LBCI
أمن وقضاء
02:51

شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري

LBCI
أمن وقضاء
02:14

جريحة في استهداف بلدة عيتا الجبل

LBCI
أمن وقضاء
01:44

شهيد في استهداف سيارة في بلدة الخيام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:22

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا

LBCI
صحف اليوم
2024-08-22

تمرّد محدود في سجن طرابلس: عمليات تشطيب وشعارات طائفية (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-19

غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:31

كرامي لميقاتي: إذا كنت تعتبر أنك أنصفتَ طرابلس وأهلها راضون فهذا كل ما نبتغيه من وراء مطالباتنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:56

رد إسرائيل انتهى وعودة تدريجية إلى حياتها الإعتيادية... هذه آخر المعطيات

LBCI
أخبار دولية
02:34

الجديد من الداخل الإسرائيلي والتبريرات لـ"العملية الإستباقية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما ينتظره الأميركيون في الشهرين المقبلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

زيارة الأربعين: من شعائر دينية إلى فرصة اقتصادية مُهدرة!

LBCI
أخبار دولية
13:29

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يقوم بعرقلة صفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

صفقة الأسرى ونافذة الأمل الضيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:41

المقاومة الإسلامية تعلن بدء الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستشهاد شكر

LBCI
خبر عاجل
01:59

المقاومة الإسلامية: إدعاءات العدو فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للسيد نصرالله

LBCI
خبر عاجل
03:36

يُتوقّع أن يسافر مدير الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون من الجيش الإسرائيليّ إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم لعقد اجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
00:27

الجيش الإسرائيلي يقول إن معظم هجماته ضد حزب الله تتركز حاليًا على جنوب لبنان لكنه سيقصف أي مكان يوجد فيه تهديد

LBCI
فنّ
05:35

نانسي عجرم تلتقي صدفة بمريم أوزرلي... أحضان عفوية تجمعهما في أحد شوارع اسطنبول (فيديو)

LBCI
فنّ
05:56

معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
23:55

المقاومة الإسلامية: تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More