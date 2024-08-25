عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانًا جويًا واسعًا طاول ظهور قلعة الشقيف لجهة النهر، زوطر، اطراف عين قانا، كفرفيلا، اللويزة، بصليا وكفرملكي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



كما طاولت الغارات المعادية منطقة بئر كلاب في جبل الريحان، اطراف بلدات سجد، كفرفيلا وصربا.