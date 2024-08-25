جريحان في حصيلة لسلسلة الغارات الإسرائيلية على الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن سلسلة الغارات الإسرائيلية هذا الصباح على بلدات جنوب لبنان أدت إلى إصابة شخصين:

- لبناني جروحه طفيفه وعولج في قسم الطوارىء

- سوري جروحه متوسطة ما استدعى دخوله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.