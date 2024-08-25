شهيد في استهداف سيارة في بلدة الخيام

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.