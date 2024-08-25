جريحة في استهداف بلدة عيتا الجبل

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن العدوان الإسرائيلي على بلدة عيتا الجبل أدى إلى إصابة سيدة بجروح متوسطة استدعت إدخالها المستشفى لإتمام العلاج.