شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أن العدوان الإسرائيلي على بلدة الطيري أدى إلى استشهاد شخصين.