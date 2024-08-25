سقوط مسيرة إسرائيلية في عين تنتا العكارية

سقطت مسيرة اسرائيلية في بلدة عين تنتا العكارية عند السادسة صباحًا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وحضرت قوة من الجيش وتم الكشف عليها وتفكيكها.