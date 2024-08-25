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قوى الأمن: القبض على سارقين إثنين في صبرا وضبط مخدرات في حوزتهما

أمن وقضاء
2024-08-25 | 06:29
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قوى الأمن: القبض على سارقين إثنين في صبرا وضبط مخدرات في حوزتهما
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قوى الأمن: القبض على سارقين إثنين في صبرا وضبط مخدرات في حوزتهما

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات ونشل المارة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وانتشرت فيديوهات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي إحداها توثق قيامهما بنشل محفظة سيدة في محلة غاليري سمعان، وآخر يوثق قيامهما بسرقة دراجة في محلة عين الرمانة.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديدهما.
 
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من كشف هويتهما ومن بينهما المدعو: 
- ص. ع. (من مواليد عام 1973، فلسطيني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ونشل ومخدرات.

وبتاريخ 21-08-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أزرق من دون لوحات في محلة برج البراجنة، حيث تم نصب كمين محكم له وتوقيفه، وبرفقته المدعو: 
- م. ص. (من مواليد عام 1982، لبناني) الذي تبين أنه من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ونشل ومخدرات، ويوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات، وتم ضبط الدراجة. 

وبتفتيشهما والدراجة، ضبط مظروفان بداخلهما مادة الباز، وغليون يستخدم في تعاطي المخدرات، وسكين ست طقات، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه برفقة شخص آخر على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها عين الرمانة، وفرن الشباك، وقصقص، وجسر المتحف، وسليم سلام، بالإضافة إلى تنفيذهما عمليات نشل منها نشل محفظة سيدة في غاليري سمعان، وهاتف خلوي في محلة صبرا، وبتعاطيهما المخدرات.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.

أخبار لبنان

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