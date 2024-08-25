إصابة غرفة في مركز عسكري للجيش اللبناني في علما الشعب بقذيفتي دبابة اسرائيلية

علمت الـLBCI أن غرفة في مركز عسكري للجيش اللبناني في علما الشعب أُصيبت بقذيفتي دبابة اسرائيلية من دون وقوع إصابات