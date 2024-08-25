القاعدتان اللتان استهدفتهما المقاومة الاسلامية في المرحلة الثانية من عملية يوم الاربعين (فيديو)

نشرت المقاومة الاسلامية عبر تلغرام، فيديو يظهر القاعدتين اللتين استهدفتهما في المرحل الثانية من عملية يوم الاربعين، ردا على اسغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر وعدد من المدنيين في الضاحية الجنوبية.