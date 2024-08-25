اتصال بين ميقاتي ووزير خارجية بريطانيا: لوقف التوترات لمنع انفلات الوضع الى الحرب الشاملة

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مساء اليوم، في إتصال من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، في التطورات المستجدة والوضع في جنوب لبنان.



وكان تشديد مشترك على اولوية وقف التوترات لمنع انفلات الوضع الى الحرب الشاملة.



وشدد ميقاتي خلال الاتصال على "ان مدخل الحل هو في تطبيق القرارات الدولية والزام اسرائيل بوقف خروقاتها المستمرة وتعدياتها".