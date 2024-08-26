شعبة المعلومات تلاحق سارقي الدراجات الآلية وتوقف اثنين بالجرم المشهود في وسط بيروت

في إطار الملاحقة المُستمرة للمتورطين بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توافرت معطيات لعناصر هذه القطعات حول ضلوع شخصَين مجهولَين بعمليات سرقة دراجات آلية في العديد من مناطق بيروت.



وعلى أثر ذلك، باشرت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويتَيهما، وهما:

- م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

- م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري).



وبتاريخ 20-08-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، على متن دراجة آليّة نوع "sym" لون ذهبي وأسود، تم ضبطها، وذلك في أثناء محاولتهما سرقة دراجة لون أسود من محلة "زيتونة باي" - وسط بيروت، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بسرقة العديد من الدراجات من مناطق: "زيتونة باي"، عين المريسة، والواجهة البحريّة، وأنهما كانا يقومان ببيعها لأحد الأشخاص في محلّة طريق المطار.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.