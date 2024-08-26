الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان

استهدفت الغارات الجوية التي نفذت منذ فجر اليوم وحتى الساعة بلدات: عين قانا، كفرفيلا، اللويزة، بُصليا، رشاف، الطيري، حداثا، كونين، زبقين، ياطر، صديقين، حاريص، ديرسريان، طلوسة، القصير، الناقورة، طيرحرفا، مجدل زون، علما الشعب، الجبين، شيحين، المحمودية، الجبل الرفيع، برغز، وادي الدلافة، ميس الجبل، مركبا.كما شنت المقاتلات الإسرائيلية، لاحقاً، غارة في منطقة صور بعمق الجنوب اللبناني. واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة الخيام وأطراف منطقة علمان جنوب لبنان.ووثقت مشاهد مصورة الغارات الإسرائيلية على بلدة الناقورة.