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تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر

أمن وقضاء
2024-08-26 | 08:09
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تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
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تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر

تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربيّ، في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان، أنّ الإشكال لم يحصل على خلفية، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ.

وتُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.

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