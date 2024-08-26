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ضبط ممنوعات بحوزة سجناء في سجن القبّة - طرابلس
أمن وقضاء
2024-08-26 | 11:10
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ضبط ممنوعات بحوزة سجناء في سجن القبّة - طرابلس
إلحاقاً لبلاغ القوى الامنية السّابق، المتعلّق بتوضيح ما حصل في سجن القبّة – طرابلس، وحول قيام سجناء بتشطيب أنفسهم، عقب نقل سجناء آخرين إلى سجنٍ ثانٍ على أثر إشكال فردي، وذلك بهدف الضّغط على إدارة السّجن ليُصار إلى نقلهم، أيضاً، إلى سجن آخر.
عمدت إدارة السّجن، اليوم، إلى تفتيش غرف السّجناء في السّجن المذكور، حيث ضبطت آلات حادّة مشحوذة ومصنّعة داخل السّجن على أشكال سكاكين، 1.5 غرام من مادّة حشيشة الكيف، أجهزة خلويّة، حافظات معلومات (FLASH MEMORIES).
والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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