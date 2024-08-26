الجيش: توقيف ٦ أشخاص في بلدة جلالا - البقاع ومنطقة القبة - الشمال لارتكابهم جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريّ (م.ص.) في بلدة جلالا- البقاع، خلال مداهمته في منزله، لترؤسه عصابة تنشط في الاتجار بالمخدِّرات وأعمال الدعارة ولإقدامه على إطلاق النار مرات عديدة آخرها باتجاه منزل أحد الصحافيين.



كما أوقفت ٣ سوريات يعملن لصالحه، وفق بيان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.



وأوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، المواطن (س.ي.) في منطقة القبة – الشمال، خلال مداهمة مكتبه.



وأوقفته مع نجله (م.ي.) لإطلاقهما النار.



وضبطت في حوزتهما 3 بنادق حربية ومسدسين وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.