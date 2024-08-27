الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرقت مصاغًا ذهبيًا من أحد المنازل وصرفت المسروقات بالتعاون مع زوجها وابنتها ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفهم

أمن وقضاء
2024-08-27 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرقت مصاغًا ذهبيًا من أحد المنازل وصرفت المسروقات بالتعاون مع زوجها وابنتها ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرقت مصاغًا ذهبيًا من أحد المنازل وصرفت المسروقات بالتعاون مع زوجها وابنتها ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفهم

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي حول سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل المواطنة و. د. في بلدة القرية - صيدا، من دون حصول أي كسر أو خلع.

ونتيجة التحريات، تم الاشتباه بإحدى السيدات التي تعمل في مجال تنظيف المنازل، والتي سبق أن حضرت مرارًا إلى منزل صاحبة العلاقة.

وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هوية المشتبه بها، وتدعى:
- ه. ح. خ. (مواليد عام 1971، فلسطينية).

وبتاريخ 1-8-2024، تم رصدها في أحد شوارع مدينة صيدا، حيث جرى توقيفها. وبالتحقيق معها، اعترفت بالسرقة، وأن ابنتها المدعوة: - ف. ع. (مواليد عام 1999، فلسطينية)، قد باعت قسمًا من المسروقات في السوق التجاري في صيدا.

وتم استدراج (ف. ع.) المذكورة إلى السوق التجاري، حيث تم توقيفها. وبتفتيشها، عثر بحوزتها على قطع ذهبية من المسروقات، وقد اعترفت ببيع القسم الآخر.

كذلك، تبيّن أن زوج (ه. ح. خ) المدعو: - غ. ع. (مواليد عام 1964، فلسطيني) حاول في اليوم التالي تصريف القسم المُتبقّي من المسروقات، وهو عبارة عن ساعتين من الذهب. فتم رصده وتوقيفه بتاريخ 2-8-2024، في شارع المصارف - صيدا. 

وتم توقيف أصحاب محال المجوهرات الذين اشتروا المسروقات، وقاموا بصهر قسمٍ منها.

وسلم الموقوفون والمضبوطات الى مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مصاغًا

ذهبيًا

المنازل

وصرفت

المسروقات

بالتعاون

زوجها

وابنتها

ومفرزة

إستقصاء

الجنوب

توقفهم

LBCI التالي
أمن الدولة تخلي مجمعات سكنية ومنازل في كفرحبو - الضنية
الجيش: توقيف ٦ أشخاص في بلدة جلالا - البقاع ومنطقة القبة - الشمال لارتكابهم جرائم مختلفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-05

تسلل إلى أحد المنازل وسرق من داخله مبلغًا ماليًا كبيرًا ومفرزة إستقصاء الجنوب تلقي القبض عليه

LBCI
أخبار دولية
2024-06-27

وزراء التجارة من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعهّدوا بالتعاون في القضايا الاستراتيجية

LBCI
صحف اليوم
00:02

معادلتان تحكمان الجبهة الجنوبية (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:08

انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
08:58

بسبب أعمال إصلاح وتعبيد للحفر... تدابير سير على الأوتوستراد في الضبية وبين نهر الموت والدورة

LBCI
أمن وقضاء
08:39

المديرية العامة للجمارك ضبطت في شكا كمية من العنب وورق العنب السوري المهرب تجاوزت الـ٢ طن

LBCI
أمن وقضاء
06:54

أمن الدولة تخلي مجمعات سكنية ومنازل في كفرحبو - الضنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-21

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-22

التضليل والتهويل نجما ساحة المعركة

LBCI
منوعات
2024-08-21

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته" جورجينا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:41

جولة المفاوضات في القاهرة.. هذه النقاط التي تُبحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

LBCI
فنّ
12:12

هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:29

الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع

LBCI
فنّ
07:38

"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
أخبار لبنان
08:50

قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More