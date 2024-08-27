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سرقت مصاغًا ذهبيًا من أحد المنازل وصرفت المسروقات بالتعاون مع زوجها وابنتها ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفهم
أمن وقضاء
2024-08-27 | 05:16
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سرقت مصاغًا ذهبيًا من أحد المنازل وصرفت المسروقات بالتعاون مع زوجها وابنتها ومفرزة إستقصاء الجنوب توقفهم
توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي حول سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل المواطنة و. د. في بلدة القرية - صيدا، من دون حصول أي كسر أو خلع.
ونتيجة التحريات، تم الاشتباه بإحدى السيدات التي تعمل في مجال تنظيف المنازل، والتي سبق أن حضرت مرارًا إلى منزل صاحبة العلاقة.
وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هوية المشتبه بها، وتدعى:
- ه. ح. خ. (مواليد عام 1971، فلسطينية).
وبتاريخ 1-8-2024، تم رصدها في أحد شوارع مدينة صيدا، حيث جرى توقيفها. وبالتحقيق معها، اعترفت بالسرقة، وأن ابنتها المدعوة: - ف. ع. (مواليد عام 1999، فلسطينية)، قد باعت قسمًا من المسروقات في السوق التجاري في صيدا.
وتم استدراج (ف. ع.) المذكورة إلى السوق التجاري، حيث تم توقيفها. وبتفتيشها، عثر بحوزتها على قطع ذهبية من المسروقات، وقد اعترفت ببيع القسم الآخر.
كذلك، تبيّن أن زوج (ه. ح. خ) المدعو: - غ. ع. (مواليد عام 1964، فلسطيني) حاول في اليوم التالي تصريف القسم المُتبقّي من المسروقات، وهو عبارة عن ساعتين من الذهب. فتم رصده وتوقيفه بتاريخ 2-8-2024، في شارع المصارف - صيدا.
وتم توقيف أصحاب محال المجوهرات الذين اشتروا المسروقات، وقاموا بصهر قسمٍ منها.
وسلم الموقوفون والمضبوطات الى مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
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