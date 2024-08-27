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أمن الدولة تخلي مجمعات سكنية ومنازل في كفرحبو - الضنية

أمن وقضاء
2024-08-27 | 06:54
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أمن الدولة تخلي مجمعات سكنية ومنازل في كفرحبو - الضنية
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أمن الدولة تخلي مجمعات سكنية ومنازل في كفرحبو - الضنية

تنفيذًا لقرارات الحكومة اللبنانية، وبعد إنذارات كانت قد توجهت بها مديرية أمن الدولة في الشمال منذ مدة إلى النازحين السوريين في بلدة كفرحبو في الضنية لإخلاء العقارات التي يشغلونها وإعادتها إلى أصحابها اللبنانيين، قامت دوريات من أمن الدولة بإخلاء كل النازحين السوريين غير الشرعيين في البلدة، وتم ختم منازل كل الذين رفضوا تنفيذ القرار بالشمع الأحمر.   
 

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