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المديرية العامة للجمارك ضبطت في شكا كمية من العنب وورق العنب السوري المهرب تجاوزت الـ٢ طن
أمن وقضاء
2024-08-27 | 08:39
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المديرية العامة للجمارك ضبطت في شكا كمية من العنب وورق العنب السوري المهرب تجاوزت الـ٢ طن
أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، أنه في اطار دعم الزراعات اللبنانية، وحماية للمزارعين، تستمر القطعات المعنية في تكثيف دورياتها في مختلف المناطق اللبنانية حيث ضبطت كميات متنوعة من المواد الزراعية وآخرها في منطقة شكا حيث تجاوزت الكمية المضبوطة من العنب وورق العنب السوري المهرب الـ٢ طن، وقد تم إجراء المقتضى القانوني في حق المخالفين.
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